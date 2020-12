Prefeitura mobiliza comunidade para contribuir com a Campanha Leão Amigo

O prazo para as destinações segue até 31 de dezembro

O Prefeito João Dado reuniu representantes da sociedade na manhã de terça-feira (15/12), na Secretaria da Assistência Social, para falar sobre a Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso. A reunião teve como objetivo conscientizar os munícipes para as destinações ao FMDCA (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) ou para o FMI (Fundo Municipal do Idoso), que financiam projetos de entidades da cidade que cuidam dos respectivos beneficiários. Vale ressaltar que o prazo segue até 31 de dezembro.

O ato atendeu às determinações dos órgãos de Saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras. Estiveram presentes o Prefeito João Dado; o Secretário da Pasta, Thiago Augusto Francisco; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Procurador Geral do Município, Douglas Lisboa; a Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Daniela Tavares; o Presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e região, Flávio Curti; o presidente da AIRVO (Associação Industrial da Região de Votuporanga), Eduardo Vidigal Costa; o tesoureiro geral da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Valdeci Merlotti; Danielle Pierini, representante do Senac; secretários municipais, contadores e entidades assistenciais.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Procurador Geral do Município, Douglas Lisboa, a arrecadação até o momento foi baixa devido à pandemia. “Entendemos que foi um ano difícil, mas acreditamos que é possível e dá tempo de aumentar a arrecadação, por meio de um trabalho árduo, para fazer a diferença na vida dos beneficiados da campanha e atendendo aos anseios sociais”.

O Presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e região, Flávio Curti, explicou que “temos que ser multiplicadores da Campanha para atingir mais pessoas e conquistar as destinações. Nosso trabalho tem que ser intensificado para que a gente consiga, até o fim de dezembro, fazer destinação para a Campanha. Pessoa física pode destinar até 6% do imposto devido, com a declaração feita no modelo completo. Pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto devido, com a declaração feita pelo lucro real”.

O Prefeito João Dado afirmou que “a recomendação é para que as pessoas entrem no Portal da Prefeitura, clique no link que deseja fazer a sua destinação e preencher os campos com os dados. Depois, será gerado o boleto para realizar a destinação para os Fundos, que repassarão para as entidades assistências que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social no Município. Esse é um gesto de solidariedade para com os munícipes votuporanguenses”.