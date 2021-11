Prefeitura mantém mais de 10 obras em andamento 

Obras são realizadas em diversas regiões da cidade.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Votuporanga vem seguindo uma agenda positiva de obras em diversas regiões da cidade. São obras nas áreas de Saúde, Educação, Esporte, Infraestrutura, entre outras. “Desde o início do nosso Governo estamos dedicados em executar o que a cidade precisa e atender as necessidades dos votuporanguenses. São mais de dez obras em andamento, cujos trabalhos estão começando, mas já podemos notar os resultados”, disse o prefeito Jorge Seba.

Na área da Educação, a Prefeitura já deu início à uma nova ampliação no Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu. Estão sendo construídas mais quatro salas de aula que resultarão na abertura de turmas do Pré I e Pré II. Desta forma, a escola ofertará vagas do ciclo completo de Educação Infantil, com início no Berçário I e II, passando pelo Maternal I e II e finalizando no Pré I e II.

Ainda na Educação, outras duas escolas também estão passando por reforma ou ampliação: Cemei Prof.ª “Mercedes Fernandes de Lima”, no bairro São João, e Cemei “Benedita Alves de Oliveira”, em Simonsen, que receberá melhorias na área administrativa. O bairro Cidade Jardim será outra região contemplada na área educacional com a construção de uma nova unidade infantil, o Cemei “Profª Magaly Maguollo Seba”, com recursos conquistados junto ao Governo Federal.

Na Saúde, a Prefeitura está finalizando a construção da nova Policlínica, no bairro Parque Saúde, e o Governo do Estado também já iniciou a obra da Clínica Veterinária, na região Norte. Na Infraestrutura, as obras que se destacam é o 7º Centro Empresarial “Maria dos Santos Facchini”, em Simonsen, que contempla toda a parte de drenagem, asfalto, calçamento, iluminação pública e sistema de rede de água; e a interligação das Avenidas Prefeito Mário Pozzobom, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira, próximo ao Terminal Rodoviário, que está em fase de aterramento.

Outra melhoria que a Prefeitura vem realizando na cidade é a construção de rampas de acessibilidade em diversos locais, contribuindo com a mobilidade urbana. O prolongamento da Av. Pansani, próximo à Estrada Municipal Adriano Pedro Assi, também já recebeu asfalto em um trecho; e o novo Centro Comunitário no bairro Chácara das Paineiras já começou a ser construído.

No Esporte, a cobertura e iluminação parcial da Arena Plínio Marin está em fase final desta etapa e a área que receberá a ciclovia na Estrada Municipal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27) está sendo preparada para início da obra. No Centro de Eventos, a construção de quadra e arquibancadas também está em fase avançada.

“E nossa equipe segue firme, trabalhando para anunciarmos novas obras e melhorias por toda a cidade”, afirmou o prefeito Jorge Seba.