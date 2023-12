Prefeitura lança Manual da Pessoa com Deficiência 

Material tem como objetivo ser um tira-dúvidas e será distribuído gratuitamente nos equipamentos públicos e acessado também no site da Prefeitura pelo www.votuporanga.sp.gov.br

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) lançam, na segunda-feira (4.nov), o Manual da Pessoa com Deficiência.

O evento será promovido às 15h na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo, n.º 3741. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.

O material tem como objetivo ser um tira-dúvidas, apresentando à toda população de Votuporanga dicas para tornar a interação mais leve, respeitosa e atenta às especificidades de cada indivíduo. Também serão divulgados os tipos de deficiência que existem, como melhorar o relacionamento e atenção a este público, legislação de proteção aos direitos das pessoas com deficiência e informar os serviços ofertados gratuitamente no município.

O manual impresso será distribuído gratuitamente nos equipamentos públicos e poderá ser acessado também no site da Prefeitura pelo www.votuporanga.sp.gov.br, oferecendo os recursos digitais, audiovisuais e traduzido em libras.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que o material reúne informações sobre os tipos de deficiência, legislação de proteção aos direitos desse público, além de orientações sobre como melhorar o relacionamento e atenção às pessoas com deficiência, atendendo as cinco classes de deficiência.

“A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em união com o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências (CMPcD), desafia toda população de Votuporanga a aprender com este rico material, contribuindo com uma sociedade que busca pelo direito à igualdade e à não discriminação, o direito à dignidade humana e a uma vida acessível e plenamente inclusiva, em todas as suas perspectivas”, disse.

Avanço

As políticas públicas oferecidas em Votuporanga destacam a cidade como, por exemplo, a emissão gratuita da Carteira de Identificação de Pessoa com Deficiência, que permite a prioridade no atendimento; emissão de carteira de estacionamento PcD e emissão de carteira para uso no transporte coletivo municipal.

A Secretaria de Direitos Humanos também realiza capacitações presenciais para interessados na busca por conhecimento sobre como lidar, trabalhar ou conviver com pessoas com deficiência, além de manter o Polo de Empregabilidade Inclusivo (PEI), iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O PEI é um programa que tem como objetivo promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A Secretaria ainda oferece o empréstimo de produtos, como, cadeira de rodas, cadeiras de banho, muletas, entre outras, às pessoas com deficiências e suas famílias.