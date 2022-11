Prefeitura instala mais 17 academias a céu aberto 

Academias foram conquistadas pelo vereador Mehde Meidão, junto ao Ministério da Cidadania, com apoio do deputado federal Tiririca. Equipamentos oferecem mais possibilidades de exercícios físicos e, com isso, melhoria da qualidade de vida da população.

Com objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos, a Prefeitura de Votuporanga iniciou a instalação de mais 14 academias a céu aberto em diversas praças e áreas públicas nas quatro regiões da cidade. Ao todo, o município passa a contar com cerca de 40 academias a céu aberto disponíveis gratuitamente para toda a população.

Entre os bairros que estão recebendo os novos equipamentos nesta etapa estão: Vale do Sol, Loteamento Bandeirantes, Jardim Barcelona, Parque Cidade Jardim, Jardim de Bortole, São João, Vila Ana, Vila Ipiranga I, Jardim Noroeste, Jardim Planalto, Jardim Monte Alto, Vila Residencial Francisco Marin Cruz, Vila Residencial Orlando Nogueira e Conjunto Habitacional Vereador José Nunes.

Estas academias foram conquistadas pelo vereador Mehde Meidão (União Brasil), junto ao Ministério da Cidadania, com apoio do deputado federal Tiririca (PL).

Outras academias instaladas neste ano

Além destes equipamentos que estão sendo instalados neste momento, no primeiro semestre deste ano outras três academias a céu aberto também foram conquistadas com apoio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB). Na ocasião, os bairros contemplados foram o Cecap II e o Jardim Umuarama, além do distrito Simonsen.