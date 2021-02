Prefeitura inicia vacinação de idosos com mais de 90 anos

Vacina está disponível em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h; em duas unidades foi estruturado sistema drive-thru.

Nesta segunda-feira (8), começa a vacinação contra a Covid-19 em idosos com idade acima de 90 anos. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Em duas unidades foi estruturado o sistema drive-thru para atender idosos de toda a cidade: Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) que fica na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, 3.791, esquina com a Av. Onofre de Paula; e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo), na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3050.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga estima que cerca de 480 pessoas estão nessa faixa etária no município. Para receber a vacina basta apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço.

Plantão de Vacinação

No sábado (6) e domingo (7), a Secretaria da Saúde de Votuporanga vacinou cerca de 800 profissionais de saúde que atuam em estabelecimentos de saúde, entre eles, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas e seus auxiliares, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, técnicos ou auxiliares de enfermagem, veterinários e seus auxiliares, médicos, balconistas ou atendentes de farmácia, secretários/recepcionistas e trabalhadores de limpeza de estabelecimentos de saúde, coveiros, doulas e cuidadores de idosos.

O plantão de vacinação foi estruturado no Centro de Convenções, nos dois dias, das 8h às 16h.