Prefeitura inicia testagem em massa de mais de mil profissionais da Educação Municipal

Ação é voltada aos profissionais que atuarão no atendimento direto aos alunos, entre eles, professores, educadores, técnicos, motoristas, inspetores, entre outros.

Mais de mil profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Votuporanga começaram a ser testados pela Covid-19 nesta segunda-feira (1º). Um cronograma foi elaborado para realizar o teste em todos os profissionais que atuarão no atendimento direto aos alunos, entre eles, professores, educadores, técnicos, motoristas, inspetores e demais. A ação foi organizada entre as Secretarias Municipais da Educação e da Saúde e segue até o dia 12 de fevereiro no CEM “Dep. Narciso Pieroni”.

No início da manhã desta segunda-feira, o prefeito Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter e da secretária da Saúde, Ivonete Félix, visitou o local onde está sendo realizada a testagem. “Esta ação é importante para que possamos ter um início de aulas presenciais de maneira segura para os profissionais e também para os alunos matriculados na rede municipal de ensino”, disse o prefeito.

Segundo o secretário da Educação, Marcelo Batista, esta é uma ação que cumpre com o protocolo sanitário e que faz parte do Plano de Retomada das Aulas Presenciais em Votuporanga. “Com isso, estamos cuidando da saúde e bem-estar de todos os profissionais e, consequentemente, dos alunos e de suas famílias”.

Após o cumprimento de todos os protocolos sanitários e, considerando o cenário da pandemia, há uma projeção de retomada gradual das aulas presenciais para o mês de março. “É com este planejamento que estamos implementando diversas ações com intuito de preparar todas as escolas para começarem a receber os nossos alunos”, complementou o secretário.

Volta às aulas remotas

Nesta segunda-feira também ocorre o retorno das aulas remotas para mais de 7,6 mil alunos matriculados nas 31 unidades de ensino da Prefeitura. Da mesma forma como ocorreu durante o ano passado, as videoaulas serão gravadas e disponibilizadas no site do programa www.escolarvotu.com.

Durante esta primeira semana de aula, de 1 a 5 de fevereiro, os professores farão acolhida dos alunos e seus familiares em ambiente online. Na semana seguinte, de 8 a 12 de fevereiro, haverá aplicação de atividades diagnósticas; e de 18 a 28 de fevereiro serão realizadas atividades provocativas, ocasiões em que os professores entenderão em que momento de aprendizado está cada turma.