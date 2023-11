Prefeitura inicia reforma do Centro de Convenções 

Obras foram divididas em duas etapas, interna e externa, com valor total de cerca de R$300 mil.

A Prefeitura de Votuporanga deu início aos trabalhos de reforma e melhorias do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, localizado na Avenida dos Bancários. O espaço onde são realizados eventos culturais e artísticos vinha passando por problemas no sistema de ar-condicionado, que agora será definitivamente solucionado.

Neste primeiro momento, as ações estão sendo executadas na área externa do prédio como pintura e troca de telhas e também a pintura dos pisos externos de todas as calçadas ao redor do imóvel.

Paralelo a essa obra, está a contratação de outra empresa para substituição do sistema de ar-condicionado. Esta licitação chegou a ser aberta três vezes, no entanto, devido à complexidade da obra, somente neste último processo foi encontrada empresa com capacidade técnica adequada para executar o serviço. “Parece ser simples, mas, infelizmente, não é. Não é só trocar o ar-condicionado, é necessário fazer reparos em todo o sistema elétrico. As empresas que participaram dos processos anteriores não conseguiram comprovar a capacidade técnica necessária e isso prejudicou que iniciássemos essa obra antes”, comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

A Secretaria da Cultura e Turismo estima que o valor total da obra seja de cerca de R$ 300 mil.

Agenda de eventos no Centro de Convenções

Por conta da obra, a agenda de eventos do Centro de Convenções vai precisar ser suspensa, nos próximos meses. Neste momento, a Secretaria da Cultura e Turismo está cumprindo com as agendas que haviam sido marcadas desde o início do ano.