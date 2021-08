Prefeitura inicia preparo da área que receberá ciclovia na Estrada 27 

Máquinas da Secretaria de Obras já trabalham no serviço de terraplenagem às margens da estrada vicinal.

A Prefeitura de Votuporanga iniciou o preparo da área que receberá a ciclovia da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada 27. Máquinas da Secretaria de Obras já trabalham no serviço de terraplenagem para posteriormente receber a obra.

O prefeito Jorge Seba esteve no local, na manhã desta terça-feira (11), acompanhado do secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno, e dos vereadores Jura e Meidão, que apresentaram indicações para realização da obra.

O trecho da Estrada que receberá a obra será entre a rotatória de entrada da cidade e o cruzamento com a linha férrea, totalizando cerca de 4 km. “Estamos iniciando os trabalhos da ciclovia para depois aportar a verba de R$ 1 milhão que vamos receber do Deputado Geninho Zuliani para executar a obra juntamente com a pista de caminhada e, com isso, atenderemos o nosso programa de governo e ofereceremos esse benefício tão aguardado pelos ciclistas que utilizam essa área para a prática esportiva”, disse o prefeito.

Convênio

O convênio com o Governo do Estado está em fase de formalização da documentação para, posteriormente, avançar para a licitação que contratará a empresa responsável para executar a obra.