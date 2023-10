Prefeitura inicia fiscalização de terrenos sujos a partir de 1º de novembro 

Intuito da ação é conscientizar sobre a importância de manter a limpeza, roçagem e manutenção dos terrenos durante o ano todo.

A terceira e última etapa deste ano do período de fiscalização e limpeza de terrenos sujos promovida pela Prefeitura de Votuporanga iniciará na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro e seguirá até 15 de dezembro.

O intuito da ação é conscientizar a população e proprietários sobre a importância de manter a limpeza, roçagem e manutenção dos terrenos durante o ano todo. Flagrada a irregularidade, a Prefeitura providenciará a limpeza, cobrança do serviço e autuação, em conformidade com a legislação vigente.

A multa para quem não limpa o seu terreno é de 40 UFMs (Unidade Fiscal do Município), que equivale a R$ 189. Já a multa máxima, referente aos terrenos com mais de 5 mil m², é de 90 UFMs, que equivale a R$ 426,60. Atualmente, a UFM de Votuporanga equivale a R$ 4,74.

O trabalho, normalmente, ocorre três vezes durante o ano, entre os meses de março e abril, agosto e setembro, e, no fim do ano.

Limpezas e denúncias

Esclarecimentos sobre limpeza de terrenos e denúncias podem ser obtidos junto à Divisão da Fiscalização de Posturas pelo telefone (17) 3405-9700 no ramal 9744 ou pelo WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município, através do (17) 3405-9700 (opção 2).

Quem preferir também pode acessar o site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br, através do ícone “Ouvidoria”, ou também pelo novo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível para usuários de Android e IOS.