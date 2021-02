Prefeitura inicia estudos para implantação da Casa Lar da Mulher

Prefeito Jorge Seba solicitou a união do Conselho dos Direitos da Mulher, rede socioassistencial e secretarias para que seja estruturado projeto.

O prefeito Jorge Seba recebeu na manhã desta quinta-feira (4) secretários municipais, lideranças e representantes que atuam na defesa dos direitos da mulher. A pauta foi a implementação de políticas públicas voltadas às mulheres e a implantação da Casa Lar da Mulher, uma unidade para acolher mulheres vítimas de violências doméstica e familiar, garantindo proteção, atendimento psicossocial e orientações.

Estiveram presentes os secretários Emerson Pereira, dos Direitos Humanos; e Meire Regina Azevedo, da Assistência Social; Edna Rita de Oliveira Freitas, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher; as vereadoras Ednalva Azevedo, Sueli Friósi e Jezebel Silva; a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, Maria Beatriz Pain; a coordenadora do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), Kelli Regina Kamikawachi; Jessica Pinheiro, representando a rede Panapanã; e Camila Marques, advogada voluntária da causa.

Seba explicou que é de extrema importância o apoio do Poder Executivo na execução de políticas públicas em prol da proteção e valorização das mulheres. Ele frisou que em seu plano de governo consta a criação da Casa Lar da Mulher. O prefeito solicitou a união do Conselho dos Direitos da Mulher, rede socioassistencial e secretarias para que seja estruturado um projeto sugerindo local, equipe de colaboradores e diretrizes que possam contribuir para a implantação do projeto.

“Não mediremos esforços para a implantação de um local que abrigue vítimas de violência doméstica, seja para passagem ou estadia temporária. Iremos ajudar sim, seja com recursos próprios, nossos servidores ou até parceria com o terceiro setor”, disse.