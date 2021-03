Prefeitura inicia ciclo de visitas nas entidades assistenciais

Acompanhar de perto a execução das parcerias firmadas entre as entidades e o Poder Público. Com este objetivo, os secretários da Prefeitura de Votuporanga iniciaram um ciclo de visitas nas entidades que prestam serviços socioassistenciais e na área da saúde no município.

Os secretários Emerson Pereira, titular de Direitos Humanos, e Ivonete Félix do Nascimento, que responde pela Saúde, estiveram na Comunidade São Francisco de Assis. Eles também estavam acompanhados da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

Eles foram recepcionados pela presidente, Luzia de Souza Pupim, que apresentou todos os serviços oferecidos. Ela destacou que, mesmo em período de pandemia, o plano de trabalho está sendo executado com rigor com ações e atividades para apoiar as famílias.

A entidade, que existe há mais de 30 anos, é contemplada com recursos municipais por meio do COMAD (Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas) e CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A secretária Ivonete elogiou o trabalho realizado. “Conhecer o que a entidade faz foi muito importante, pois sabemos a importância do terceiro setor na administração”, disse.

O secretário Emerson Pereira explicou que a visita é uma forma de acompanhar a execução das parcerias com a Prefeitura. “É muito importante atender a população que se encontra mais vulnerável, possibilitando agir em conjunto para acolher com agilidade e prevenir situações de maior risco”.

A primeira-dama Rose Seba também gostou da visita. “As entidades podem sempre contar com nossa ajuda, pois todo trabalho realizado é excelente, os atendidos são muito bem amparados”. Além disso, a primeira-dama divulgou os trabalhos realizados pelo Fundo Social de Solidariedade e reforçou o compromisso do prefeito Jorge Seba em estreitar ainda mais os laços com as entidades filantrópicas do município.