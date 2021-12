Prefeitura firma parceria com Centro Social para oferecer atividades esportivas a mais de 100 crianças e adolescentes

Serão oferecidas aulas de judô, natação, vôlei, futebol de salão e capoeira de segunda a quinta-feira.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado do secretário de Governo, Alexandre Giora, que responde também pela Secretaria de Esportes e Lazer, esteve no Centro Social de Votuporanga na manhã desta terça-feira (30/11), para assinatura de um Termo de Parceria com a instituição visando a oferta de atividades esportivas que beneficiarão 115 assistidos da entidade, com idade entre 6 e 14 anos.

Serão oferecidas aulas de judô, natação, vôlei, futebol de salão e capoeira de segunda a quinta-feira. “Sabemos do poder do esporte em transformar a vida de crianças e jovens. A prática esportiva de maneira geral une as pessoas para o bem e é disso que precisamos nos nossos jovens”, disse o prefeito Jorge Seba, que também estava acompanhado da equipe de professores das modalidades que serão oferecidas pela parceria e também de técnicos da Secretaria de Esportes e Lazer.

Segundo a presidente do Centro Social, Eliete Guilherme, a parceria será de extrema importância. “Com essa parceria conseguiremos fazer com que nossos jovens tenham uma vida mais saudável. O esporte engrandece o ser humano!”.