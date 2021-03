Prefeitura faz plantão para aplicar 2ª dose em profissionais da saúde

Vacinação desses profissionais de saúde acontecerá nesta quinta e sexta-feira na escola municipal “Dep. Narciso Pieroni”.

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria Municipal da Saúde, realiza nesta quinta (4) e sexta-feira (5), das 8h às 17h, um plantão para aplicação da segunda dose da Coronavac aos profissionais de saúde que tomaram a primeira dose no Espaço Unifev Saúde ou no Centro de Convenções, no início de fevereiro.

O posto volante será no CEM (Centro de Educação Municipal) Deputado Narciso Pieroni, que fica na Rua Itacolomi, nº 3.095 – Patrimônio Velho. O plantão estava previsto para acontecer no sábado (6), porém foi antecipado em razão da implementação de medidas mais restritivas aos finais de semana para conter o avanço da Covid-19 no município.

Para receber a segunda dose, as pessoas devem apresentar um documento com foto, o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e cartão de vacina referente à primeira dose.

Nas unidades de saúde também estão sendo disponibilizadas as segundas doses da Coronavac para os idosos já imunizados. O primeiro grupo a receber o complemento será os com mais de 90 anos. De acordo com orientação da Secretaria de Saúde, quem já foi imunizado deve consultar o cartão de vacina para verificar a data de aplicação da segunda dose e procurar a mesma unidade onde foi vacinado.

Vacinação 77 e 79 anos

Nesta quarta-feira (3), o Município inicia a vacinação de idosos com idade entre 77 e 79 anos. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo).

Para receber a vacina basta apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS, comprovante de endereço e para aqueles que forem tomar a segunda dose, é obrigatória a apresentação do cartão da primeira dose.