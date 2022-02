Prefeitura esclarece proibição de ciclistas e pedestres na Estrada do 27 

Segundo o comunicado, decisão atendeu determinação do Ministério Público, que pediu providências quanto a circulação de pedestres e ciclistas no local; desta forma, o Poder Executivo sinalizou sobre o risco que o trânsito oferece na via.

Nesta terça-feira (1º.fev) a Prefeitura de Votuporanga/SP emitiu comunicado esclarecendo a proibição do trafego de ciclistas e pedestres pela vicinal “Adriano Pedro Assi”, conhecida Estrada do 27, sendo a pista uma das principais vias para ciclistas que praticam os tradicionais pedais no sentido Simonsen, dentre outras localidades.

De acordo com a nota, “por determinação do Ministério Público, em processo encaminhado à Prefeitura de Votuporanga e que determina que ‘providências deverão ser adotadas para coibir a circulação de pedestres e ciclistas pela Estrada do 27’, o Poder Executivo sinalizou sobre o risco que o trânsito na via oferece, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro”.

A Prefeitura ainda ressaltou que “já está em processo de licitação a construção da ciclovia da Estrada do 27, que busca dar segurança para quem trafega no local. A obra é uma conquista alcançada pelo prefeito Jorge Seba e atendida prontamente tão logo recebeu o pedido dos ciclistas”.