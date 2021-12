Prefeitura esclarece atendimento a famílias venezuelanas 

Ao menos nove adultos e sete crianças venezuelanas foram abordados por equipes da Secretaria de Assistência Social; eles explicaram aos servidores que tentam levantar recursos por meio da ajuda da população e recusaram acolhimento para casos emergenciais.

Quem transitou por Votuporanga/SP nos últimos dias, principalmente pelos cruzamentos das avenidas de maior fluxo, percebeu a presença famílias venezuelanas ao relento, em busca de recursos e acompanhadas por crianças. Na manhã desta quinta-feira (30), a Prefeitura informou que equipes da Secretaria de Assistência Social, Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Conselho Tutelar realizaram a abordagem de nove adultos e sete crianças venezuelanas que estavam em áreas centrais da cidade, entre outros locais.

Durante a abordagem, os servidores identificaram que as pessoas possuem residência no Estado de São Paulo e que estão hospedados em cidades da região, vindo à Votuporanga com as crianças na tentativa de levantar recursos por meio da ajuda da população. Eles se recusaram a ir para acolhimentos preparados em casos emergenciais e, portanto, foram reencaminhados para hotéis financiados por esses grupos.

Ainda segundo a Prefeitura, vale destacar que a Assistência Social e entidades locais estão prestando atendimento e orientação para aqueles que aceitaram ajuda por estarem em situação de vulnerabilidade. Estes, estão acolhidos e, portanto, não requerem ajuda direta da população, em semáforos, por exemplo.

A orientação é que a população colabore indicando a essas famílias o acolhimento oferecido pela Prefeitura, não oferecendo contribuição financeira. Casos que houver exposição e/ou exploração de crianças devem ser apresentados ao Conselho Tutelar, que também atende pelo telefone (17) 98134-5442.