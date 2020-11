Prefeitura entrega novo viaduto ao fim da Rua Minas Gerais

O viaduto construído na região Sul atende ao Decreto que fixou diretrizes para execução do loteamento Parque Residencial Figueiras

A Prefeitura de Votuporanga inaugurou a transposição sobre a linha férrea ao fim da Rua Minas Gerais. A obra do viaduto foi realizada pelo loteamento implantado naquela região, atendendo ao Decreto Municipal nº 8.982, de 17 de março de 2014, que fixou diretrizes para execução do loteamento Parque Residencial Figueiras, por meio da Secretaria de Planejamento do Governo anterior.

Com investimento de R$ 1.800.000,00, a obra teve início em julho do ano passado e foi concluída neste mês pelo empreendimento. Desta forma, o crescimento de Votuporanga será impulsionado para aquela região, além da linha férrea.

O responsável pela obra, o proprietário da Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações, Arthur José Passos Corrêa, afirmou que “a via de acesso sobre a linha férrea traz um novo marco para a cidade em relação a uma nova região a ser urbanizada e desenvolvida, não só com esse empreendimento, mas com outros futuros, sendo também um marco da gestão do Prefeito João Dado”.

A Gestora de Vendas da Emais Urbanismo, Ana Clara Mioranci, explicou que a obra valorizará a região. “A Emais Urbanismo é uma empresa conceituada e era um interesse antigo investir em Votuporanga, que é uma cidade com potencial de crescimento. Através do Parque Residencial Figueira conseguimos o pontilhão que valoriza a região”.

O Prefeito João Dado ressaltou que a obra contribuirá para o futuro de Votuporanga. “Temos a ferrovia que traz um obstáculo natural para o crescimento da cidade, mas esta obra de transposição, executada pela Emais, que atende às diretrizes do loteamento, faz com que Votuporanga cresça. Agora, cabe ao Poder Público a instalação de equipamentos públicos. Vale ressaltar que este Governo já está consolidando a obra da Estação de Tratamento de Esgoto Compacta, da Vila Carvalho, e assim o esgoto do novo loteamento poderá ser destinado para este local. O importante é que a gente compreenda que estamos reunidos para um marco histórico para Votuporanga, porque através desta obra a cidade passará a crescer com mobilidade urbana para a região Sul oferecendo mais oportunidades, crescimento e qualidade de vida”.

Outros pontos de transposição da linha férrea

No primeiro semestre deste ano, o Prefeito João Dado recebeu a visita de representantes da Rumo Logística, companhia ferroviária e de logística brasileira, e foi informado de que um novo viaduto será instalado em Votuporanga transpondo a linha férrea na vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27) e uma passagem subterrânea no prolongamento da Avenida República do Líbano.

Desde quando era Deputado Federal, João Dado já lutava pela causa, quando, junto com o então Prefeito Junior Marão, conseguiu que o DNIT efetuasse o projeto de engenharia da transposição da linha férrea em Votuporanga. Assim que iniciou seu Governo, o Prefeito João Dado intensificou esforços para viabilizar as obras e atender a essa antiga reivindicação.