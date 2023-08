Prefeitura entrega novo complexo de quadras de areia nesta quinta-feira 

São seis quadras de areia que poderão ser utilizadas para beach tênis, vôlei de praia ou futevôlei.

A Prefeitura de Votuporanga/SP inaugura nesta quinta-feira (24.ago), às 17h30, o Complexo de Quadras de Areia construído na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Av. Prefeito Mário Pozzobon, 3374, junto ao Parque Aquático “Saverio Maranho”. São seis quadras de areia que poderão ser utilizadas para beach tênis, vôlei de praia ou futevôlei.

A construção foi viabilizada pela Secretaria de Esportes e Lazer que otimizou recursos, materiais e mão de obra, proporcionando economia aos cofres públicos. “Com isso, oferecemos mais opções de práticas esportivas aos moradores de Votuporanga”, explicou o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

As aulas de beach tênis, que são oferecidas atualmente na quadra de areia do Sindicato dos Servidores Públicos, passarão a ser realizadas no novo complexo, com possibilidades de ampliação de vagas. O espaço também ficará aberto para agendamentos da comunidade, inclusive aos finais de semana.