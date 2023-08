Prefeitura entrega ampliação de Cemei no bairro Pacaembu

Mais quatro salas de aula construídas proporcionaram ampliação de 100 novas vagas para crianças do Pré I E Pré II

O prefeito Jorge Seba (PSDB) entregou a obra de ampliação do “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias” no fim da tarde da última quinta-feira (10.ago). A unidade que atende crianças de 0 a 5 anos ganhou mais de 526 metros quadrados, com quatro novas salas de aula, dois vestiários com banheiro masculino e feminino para as crianças, além de banheiros para a equipe de servidores. Com isso, 100 novas vagas foram criadas para crianças do Pré I e Pré II.

Com a obra entregue, o Cemei do bairro Pacaembu fica apto a prestar o atendimento completo do ciclo da Educação Infantil, com salas de berçário, maternal e pré-escola. O investimento foi de cerca de R$1,3 milhão, com recursos do Município e do Estado, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).

“Toda essa região do bairro Pacaembu agora pode contar com esse benefício, com salas climatizadas, lousas digitais, equipe treinada e preparada para atender as crianças na fase da educação infantil”, disse o prefeito Jorge Seba.

O evento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; do vice-prefeito Cabo Valter (MDB); do secretário da Educação, Marcelo Batista; do presidente da Câmara, Daniel David (MDB), juntamente com os vereadores Djalma (Podemos), Valdecir Lio (MDB) e Chandelly (Podemos); da chefe de Gabinete do Deputado Estadual Carlão Pignatari, Karina do Carmo; de familiares da patrona da escola Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias; e de pais e alunos.

Calendário de aniversário da cidade

Seguindo a programação de entrega de obras do calendário de aniversário da cidade, no dia 30 de agosto, às 17h, o prefeito também fará a entrega de ampliação e melhorias de mais um Cemei, o “Profª Orozília do Carmo Ferreira”, na Av. Nove de Julho, nº 2125, bairro Cecap II.

Novas escolas em construção

Além dessas duas obras que estão sendo entregues, a Prefeitura de Votuporanga executa também a construção de três novas escolas: uma no Carobeiras (em um terreno de 2,6 mil metros quadrados próximo ao Consultório Municipal), outra no Cidade Jardim (em um terreno de cerca de 3 mil metros quadrados, na Rua Fauzi Salomão Kanso) e uma no Colinas (com cerca de 3,5 mil metros quadrados de área de construção em terreno localizado atrás do Centro Dia do Idoso).

“Estamos fazendo história, com a construção de três novas escolas ao mesmo tempo em Votuporanga, sendo duas para atender crianças de zero a cinco anos e uma para atender adolescentes, com oferta de ensino estadual nos níveis fundamental e médio. Além dos benefícios permanentes que teremos na área educacional, também temos nossa economia aquecida com geração de emprego por conta das obras em andamento”, finalizou Jorge Seba.