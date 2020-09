Prefeitura emite ordens de serviços para início de novas obras em Votuporanga

A assinatura foi nesta terça-feira, atendendo às determinações dos órgãos de Saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras.

A Prefeitura de Votuporanga emitiu ordens de serviços de obras a serem realizadas no Município, sendo elas as obras de infraestrutura do 7º Distrito Empresarial, execução das obras civis da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto da Vila Carvalho, abertura da Rua Olga Lotti Camargo que interligará com a Rua Arthur de Oliveira, instalação de elevadores no Paço Municipal e instalação de câmeras de monitoramento eletrônico para o Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA).

7º Distrito Empresarial “Maria dos Santos Facchini”

Uma das ordens de serviço assinada foi referente à execução das obras de infraestrutura do 7º Distrito Empresarial “Maria dos Santos Facchini”.

A obra contará com investimento de R$ 2.694.055,35, valor que ficou cerca de 32% menor que o referencial do orçamento. Desta forma, a Administração Municipal conquistou economia para os cofres públicos durante a licitação.

A infraestrutura do 7º Distrito contará com sistema de captação e abastecimento de água, rede coletora de esgotos e rede de distribuição de água, galerias de águas pluviais, pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e calçamento. No local, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Obras, executa a preparação do terreno, com limpeza, locação topográfica e terraplenagem, para a execução da obra; e a iluminação pública será objeto de licitação específica.

Estação Compacta de Tratamento de Esgoto na Vila Carvalho

Outra obra autorizada para ter início foi a execução de obras civis da Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE), localizada na Estrada Municipal “Fábio Cavalari” – VTG 060, na Vila Carvalho. Esta é a terceira e última etapa da obra e contará com investimento de R$ 273.795,78.

Neste mês, a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, concluiu a segunda etapa da obra, sendo o recebimento dos materiais e equipamentos para a implantação da ETE Compacta. A segunda etapa ainda contou com a liberação do licenciamento ambiental por meio da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A etapa teve investimento de R$ 279 mil.

No local, já foi realizada a obra de travessia de emissários de esgoto na Rodovia Péricles Belini (SP-461). Com investimento de R$61.795,72, o solo foi perfurado por método não destrutivo para implantar a travessia com tubo PEAD (polietileno de alta densidade), um material moderno e mais resistente a corrosão, com baixa rugosidade que proporciona maior capacidade de vazão. Outros materiais também foram utilizados na obra, como, por exemplo, tubulação PE 100, PN 16, SDR 11 e DE 315 mm. Também foram realizadas todas as interligações das redes de esgoto no local.

A ETE Compacta proporcionará, efetivamente, a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido pelas famílias residentes na Vila Carvalho. A melhoria é reivindicada pelos moradores há mais de 100 anos. Ela está localizada em uma área de 1,2 mil m², às margens da Estrada Municipal “Fábio Cavalari”, doada por Lilian Louise Motta em setembro de 2018.

Abertura de rua

Também nesta terça-feira (22/9), foi assinada a ordem de serviço com a empresa que executará a abertura da Rua Olga Lotti Camargo que interligará com a Rua Arthur de Oliveira.

O local terá investimento de R$ 60.436,66, sendo mais de 10% de redução do valor orçado. Serão removidos e reinstalados postes da rede de energia, demolidos pavimento asfáltico e também guias e sarjetas necessárias para ampliação e adequação da rede de galerias de águas pluviais, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e passeio público.

Instalação de elevadores no Paço Municipal

A Prefeitura de Votuporanga ainda assinou a ordem de serviço para o início da instalação de elevadores no Centro Administrativo (novo Paço Municipal), que está em construção na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº 480.

O terreno mede 4.899,69 m² e terá 7.480,35 m² de área construída, dividida em cinco pavimentos (térreo e quatro andares). O local irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar, em um único espaço, quase todas as Secretarias Municipais, e permitirá economia de mais de R$ 5 milhões, em sete anos, em aluguéis de imóveis que estão espalhados pela cidade e que vão deixar de ser alugados.

A construção do novo Paço Municipal está em andamento. A obra atende as necessidades da Administração e terá autossutentabilidade energética para a manutenção do prédio. O projeto arquitetônico e layout do local também atendem as normas de acessibilidade e de segurança no combate a incêndio já que o novo espaço terá alvará, AVCB e Laudo Técnico de Avaliação (LTA).

Câmeras de monitoramento eletrônico para o CPVA

O Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) “Walter Sanches Malerba” receberá câmeras de monitoramento eletrônico. A contratação da empresa com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra para a instalação também foi efetivada nesta terça-feira (22/9).

Vale ressaltar que a contratação também registrou redução para os cofres públicos. O investimento no local será de R$ 6.758, cerca de 53% menor que o valor orçado.

Com a melhoria, além dos benefícios voltados à segurança, a Prefeitura também pretende inibir abandono de animais, nas proximidades do CPVA.

O Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) “Walter Sanches Malerba” e o Recanto dos Focinhos estão localizados na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” – VTG 342, no fundo do 6º Distrito Empresarial “Valdevir Davanço”, em Votuporanga. A área total do terreno conta com 28.750,00 m², sendo 1.642 m² de área para abrigo, sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários, sala de ração e banho e tosa de animais, do Recanto dos Focinhos; e 60,63 m² construídos para a Casa do Zelador. O restante do terreno foi destinado para áreas de baias.

O Recanto dos Focinhos é um abrigo de passagem que tem capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades.