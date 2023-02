Prefeitura elege Rei Momo e Rainha do Carnaval 2023

Coroação do Casal da Corte foi através de júri; casal vencedor representará o carnaval popular durante os quatro dias da festa.

Agora é real e oficial! O “Carnaval Votu Show 2023” da Prefeitura já tem Rei e Rainha.

Muita música, animação, emoção e um júri composto por personalidades locais e regionais ligadas ao mundo carnavalesco. Assim foi o esquenta do carnaval, realizado na última sexta-feira (10.fev) na Concha Acústica, através da escolha e coroação do Casal da Corte composta pelo Rei Momo e Rainha. A iniciativa do concurso é da Secretaria da Cultura e Turismo e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CPMC).

Na disputa pelo título real, cada candidato foi avaliado pelos jurados em critérios como comunicação, elegância, samba no pé e simpatia, além de estética corporal, no caso da Rainha. Após as apresentações e as notas divulgadas, Waliz Tomenasci foi eleito Rei Momo e Tadjila Macedo conquistou a vaga de Rainha. O casal vencedor, que recebeu faixa pela vitória, representará o carnaval popular da Prefeitura durante os quatro dias da festa, conforme consta no Termo de Compromisso do regulamento.

Acompanharam de perto a emoção e a expectativa dos concorrentes do concurso na festividade, que contou com a participação do grupo Os Partideiros, da DJ Juliana Balbi e do público presente, o prefeito Jorge Seba; a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva; a Rainha do Carnaval 2011, Camila Brito; a princesa de 2006, Lúcia Ribeiro; a rainha de 2011, Camila Brito; e os produtores culturais Tati Mucci e Beto Ferraz.

Carnaval Votu Show 2023

A festa carnavalesca ocorrerá gratuitamente no palco externo do Parque da Cultura nos dias 18, 19, 20 e 21 deste mês com nomes da música nacional e artistas locais. Os shows noturnos ocorrerão a partir das 21h e as matinês, no domingo e terça-feira, terão início a partir das 17h.

Entre os grupos que se apresentarão na folia, estão a Banda Batuque do Bem, Banda Genius, Homem de Lata, Nossa Teoria e Banda Capitão Mustache. Os cantores Markinho Sema, Dárcio Henrique e Jana Lima também subirão no palco, além da DJ Juliana Balbi e DJ John.

Confira dias e horários no site da Prefeitura de Votuporanga através do link: http://www.votuporanga.sp.gov.br/novo/noticia.php?noticia=16331