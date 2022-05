Prefeitura efetua pagamento de cerca de R$ 10 milhões de precatórios 

Pagamento é referente a ações movidas contra o Município decorrentes da mudança do sistema URV (Unidade Real de Valor) para o plano Real, em 1994.

A Prefeitura de Votuporanga efetuou, nesta quarta-feira (18.mai), o pagamento de R$ 9.714.757,59 de precatórios referentes a ações movidas contra o Município por um grupo de pessoas, na maioria formado por servidores, para recebimento de valores decorrentes da mudança do sistema URV (Unidade Real de Valor) para o plano Real, em 1994.

O valor é referente a 89 processos, mas o cálculo final será ainda maior, já que o Município também efetuará o pagamento dos encargos patronais que estão sendo contabilizados.

“Desta forma, por decisão judicial, o Município está honrando um compromisso orçamentário, com recursos próprios, perante esse grupo de pessoas que ingressou com essas ações no passado”, disse o prefeito Jorge Seba.