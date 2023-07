Prefeitura e Sindicato iniciam discussão sobre descongelamento de tempo de serviço durante a pandemia

Iniciativa visa validar a concessão de benefícios como quinquênio e licença-prêmio ao funcionalismo votuporanguense. O ofício protocolado durante o encontro será analisado pelo setor jurídico da Prefeitura, e uma nova reunião será agendada.

O tema descongelamento do tempo de serviço no período pandêmico da Covid-19, que tem repercutido na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, e estampado as páginas do Diário, foi tema de um encontro nesta segunda-feira (24.jul) entre o prefeito Jorge Seba (PSDB), o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Thiago Rogeri, e o secretário geral, Evaldo de Oliveira Costa.

Durante o encontro, Jorge Seba enfatizou a relevância do diálogo com o sindicato e a busca por soluções conjuntas para valorizar o trabalho dos servidores e atender suas necessidades: “Estamos aqui para ouvir e trabalhar em parceria com os servidores, buscando sempre o melhor para a categoria e, consequentemente, para toda a população”, ressaltou.

Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Thiago Rogeri, aproveitou a oportunidade para agradecer a abertura do canal de diálogo e reafirmou o compromisso em defender os interesses dos servidores: “Agradecemos ao prefeito Jorge Seba pela disponibilidade em ouvir nossas demandas. O Sindicato tem participado ativamente do debate sobre os mais de 2 mil servidores municipais e mantido um diálogo construtivo com o Poder Executivo buscando benefícios reais para a categoria, sempre lutando por melhorias e valorização dos servidores”, afirmou.

Já o secretário geral da entidade destacou a importância de manter um diálogo aberto e transparente com os servidores, buscando sempre o entendimento mútuo e a construção de soluções conjuntas: “A participação ativa dos servidores é fundamental para a gestão democrática e eficiente. Estamos comprometidos em trabalhar em conjunto para atender suas necessidades”, afirmou Evaldo de Oliveira Costa.

Na mesa, entre as demandas apresentadas pelo Sindicato está o descongelamento de tempo durante a pandemia, conforme estabelecido pela Lei Complementar 173/2020, visando a concessão de benefícios como quinquênio e licença-prêmio.

A reunião foi marcada pela disposição em buscar um entendimento e uma solução conjunta. O ofício protocolado durante o encontro será analisado pelo setor jurídico da Prefeitura, e uma nova reunião será agendada para dar continuidade às discussões.