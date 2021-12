Prefeitura e Senai começam a discutir sobre grade de cursos 2022 do CTMO 

Reunião na Secretaria do Desenvolvimento Econômico assinala tratativas voltadas à parceria com o SENAI, no desenvolvimento de cursos do CTMO para 2022.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga promoveu uma reunião na manhã desta terça-feira (14) para sedimentar a parceria com o SENAI no desenvolvimento do Programa de Educação Profissional para o próximo ano. O encontro reuniu o secretário Rodrigo Beleza, o diretor do CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”, José Carlos Leme de Oliveira, e o representante do Senai, Silvio Marchetti.

O secretário Rodrigo Beleza informou que a intenção é oportunizar a realização de cursos voltados para as necessidades atuais do mercado. “O intuito é oferecer a formação de mão de obra especializada, garantindo a inclusão e geração de renda para a população em geral, com cursos gratuitos e certificados”, salientou.

Ainda segundo o titular da pasta do Desenvolvimento Econômico, “a pauta faz parte dos esforços realizados pela Secretaria para fomentar o processo de retomada da economia, após o período mais crítico da pandemia, já objetivando a oferta de cursos presenciais para 2022”, concluiu.