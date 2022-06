Prefeitura e Senac oferecem cursos gratuitos de capacitação profissional 

São 20 vagas para Assistente Administrativo e 20 para Manicure e Pedicure; aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira.

O Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Senac Votuporanga, abriu inscrições para dois cursos gratuitos, um de Assistente Administrativo e outro de Manicure e Pedicure. Interessados devem comparecer presencialmente no Fundo Social, das 9h às 15h, localizado na Rua Pará, nº 3.227 (Patrimônio Velho). O período de abertura de inscrições segue até o preenchimento das vagas.

Interessados no curso de Assistente Administrativo devem ter idade acima de 16 anos e apresentar RG, CPF e Histórico Escolar do Ensino Médio, que pode ser incompleto. Já quem pretende cursar Manicure e Pedicure deve ter mais de 18 anos e apresentar RG, CPF e Histórico Escolar Ensino Fundamental II.

As capacitações, que possuem 20 vagas cada disponíveis, são direcionadas a pessoas com idade a partir de 16 anos e têm previsão de início no dia 27 de junho. As aulas ocorrerão no Centro de Educação e Cidadania (CEC), no bairro Sonho Meu, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30. Ao final dos cursos os alunos receberão certificado de conclusão.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9700 (ramal 9742).