Prefeitura e Senac divulgam cursos profissionalizantes para bolsistas 

Higiene na manipulação de alimentos e técnicas de garçom e garçonete serão ofertados aos bolsistas do programa Votuporanga em Ação; objetivo é oferecer qualificação profissional.

A Prefeitura de Votuporanga e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) programaram mais uma parceria em prol dos que mais precisam do amparo do Poder Público.

Nesta semana, as secretarias de Direitos Humanos, Desenvolvimento Econômico e o Fundo Social de Solidariedade estiveram reunidos com a equipe técnica do Senac para articular os cursos gratuitos para os bolsistas do projeto Votuporanga em Ação. O programa oferece bolsa auxílio no valor de um ou meio salário mínimo, mais uma cesta básica, além de qualificação profissional.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira relembrou que no ano passado houve o acordo de cooperação entre Prefeitura e Senac para oferecer qualificação profissional aos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação, o que deve se repetir em 2023.

“Além de ser uma oportunidade de resgate da cidadania das famílias atendidas, através da bolsa auxílio e a cesta básica, queremos que nossos bolsistas encerrem seus contratos capacitados, com grandes chances para entrar no mercado de trabalho. A qualificação profissional é essencial para aumentar a empregabilidade e proporcionar ascensão na carreira. O Senac oferece ótimos cursos, conta com excelentes profissionais e é uma instituição de ensino renomada”, reforçou.

Presente na reunião para traçar os objetivos para 2023, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, falou que o poder público está à disposição para auxiliar no que for possível.

Cursos

Serão oferecidos:

– Higiene na Manipulação de Alimentos.

O curso terá início em 2 de junho e término em 7 de julho de 2023.

– Técnicas de Garçom e Garçonete.

O curso começa em 2 de junho e acaba em 14 de julho de 2023.

Os cursos serão realizados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico/CTMO. As aulas acontecerão às sextas-feiras, das 13h às 17h.

Poderão se inscrever candidatos que atendam aos pré-requisitos de idade e escolaridade de cada curso.

Mais informações podem ser obtidas pela Secretaria de Direitos Humanos pelo (17) 3422-2770, ou no Senac pelo (17) 3426-6700.