Prefeitura e Senac divulgam cursos gratuitos 

Oportunidades são para diversas áreas, entre elas beleza, gastronomia e atendimento.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, divulga cursos gratuitos para diversas áreas, entre elas beleza, gastronomia e atendimento.

Manicure e Pedicure

São 25 vagas para pessoas a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental II completo, previsto para ocorrer entre 10 de maio a 17 de agosto, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 8h às 11h.

Pizzaiolo

São 20 vagas para pessoas a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental I completo, previsto para ocorrer entre 10 de maio a 10 de agosto, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 8h às 11h.

Para estes cursos as inscrições serão nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às17h no Senac. Os documentos necessários para a matrícula são: RG e CPF.

Higiene na Manipulação de Alimentos

São 20 vagas para pessoas com idade mínima 16 anos, com Ensino Fundamental 2 incompleto, previsto para ocorrer entre 15 e 24 de maio, com carga horária de 20h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Técnicas de Garçom e Garçonete

São 25 vagas para pessoas a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer entre 15 de maio a 7 de junho, com carga horária de 24h, as segundas e quartas, das 8h às 11h.

Libras Básico para Atendimento ao Público

São 20 vagas para pessoas a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer entre 16 de maio a 4 de julho, com carga horária de 40h, as terças e quintas, das 13h30 às 16h30.

Atendimento ao Cliente

São 20 vagas para pessoas idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer entre 17 de maio a 28 de junho, com carga horária de 20h, as quartas, das 13h30 às 16h30.

Para estes cursos as inscrições serão nos dias 13 e 14 de abril das 13h às 20h no Senac.

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

Rua: Guaporé, 3221 – San Remo

Telefone: (17) 3426-6701

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)