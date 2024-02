Prefeitura e Senac divulgam curso gratuito de Salgadeiro

Aulas serão oferecidas no Câmpus Centro da Unifev seguindo cronograma disponibilizado pelo CTMO.

Mais uma oportunidade gratuita para quem deseja se aperfeiçoar ou desenvolver uma nova habilidade, desta vez na área da gastronomia. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, está com vagas abertas para o curso de Salgadeiro.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à unidade do Senac nos dias 27 e 28 de fevereiro, das 13h às 20h. O curso será oferecido no Câmpus Centro da Unifev, que fica na Rua Pernambuco, nº 4.196, seguindo cronograma disponibilizado pelo Centro de Treinamento.

Salgadeiro

São 25 vagas gratuitas para pessoas com idade a partir de 16 anos, com Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer de 11 de março a 18 de junho, com carga horária de 160h, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h.

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

Rua: Guaporé, 3221

Telefone: (17) 3426-6701

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)