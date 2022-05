Prefeitura e Senac assinam acordo para oferta de cursos profissionalizantes para bolsistas

Parceria visa oferecer qualificação profissional, possibilitar maior empregabilidade e proporcionar ascensão na carreira.

A Prefeitura de Votuporanga e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) assinaram um acordo de cooperação para oferecer cursos gratuitos para os bolsistas do projeto Votuporanga em Ação. A assinatura ocorreu nesta quinta-feira (12.mai), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e contou com a presença dos bolsistas e também do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba; do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira; da gerente do Senac, Eliane Baltazar Godói; e do controlador da Prefeitura, Elton Marcel da Silva.

Seba destacou que quem ganha com a parceria é a população. “Estamos oferecendo todo apoio primordial para os trabalhos diários da Secretaria de Direitos Humanos e o público atendido, pois é a face social desta administração. Além disso, o Senac oferece ótimos cursos, conta com excelentes profissionais e é uma instituição de ensino renomada”, disse.

Na oportunidade, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou aos bolsistas que o projeto Votuporanga em Ação, além de ser uma oportunidade de resgate da cidadania das famílias atendidas por meio da bolsa auxílio no valor de um ou meio salário mínimo mais uma cesta básica, visa principalmente qualificar para o mercado de trabalho.

“A qualificação profissional é essencial para aumentar a empregabilidade e proporcionar ascensão na carreira. O projeto é apenas um período para que a pessoa consiga se reerguer e receba auxílio”, disse.

A gerente do Senac Votuporanga, Eliane Baltazar Godói, explicou que com o acordo firmado, a Prefeitura irá fornecer os espaços, como CTMO e CEC Sonho Meu, além do Lar Celina. “Já o Senac oferecerá a qualificação prática de seus cursos”.

O ato das assinaturas ainda contou com a presença dos vereadores Professor Djalma e Jezebel Silva. Em seguida, os bolsistas participaram do seminário “Faça Acontecer”, com o professor e dançarino Rodrigo Marcel Garcia.

Cursos

Entre os cursos anunciados estão 14 oficinas de inclusão digital e o curso Atitude Empreendedora. Também poderão participar os bolsistas do projeto Bolsa do Povo, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo.

Serão oferecidos ainda pelo Programa Senac de gratuidade, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, os cursos de Modelista de Malharia; Assistente Administrativo; Costureiro; Almoxarife; Agente de Proteção Social Básica; Modelista; Cuidador de Idoso; Agente de Projetos Sociais; Manicure e Pedicure; Porteiro e Vigia; Costureiro; Assistente de Recursos Humanos; Operador de Caixa e Programa Educação para o Trabalho: Novas Articulações. Poderão se inscrever candidatos que atendam aos pré-requisitos de idade e escolaridade de cada curso.