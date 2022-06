Prefeitura e Saev Ambiental limpam área de descarte de lixo e instalam contêineres em Simonsen 

Situação no local foi motivo de denúncia de moradores da área ao vereador Jura (PSB) devido a problemas, como por exemplo, o mau cheiro.

Moradores de Simonsen, em Votuporanga/SP, incomodados com o mau uso de um tablado utilizado na zona rural para descarte de lixo ensacado, procuraram o vereador Jura (PSB), solicitando providencias contra a situação que causava vários problemas. Por meio de reuniões com a Secretaria de Obras e a Saev Ambiental, foi feita a limpeza completa do local e a instalação de contêineres para o descarte adequado dos resíduos.

Segundo os moradores, por falta de lateral de proteção em um tablado, era comum a queda de sacos, geralmente rasgados por cachorros ou coletores de recicláveis desavisados, que esparramavam lixo pela rua e pasto anexo, onde é de costume ter animais.

Após a solicitação, o vereador manteve reuniões com representantes da Secretaria de Obras, na pessoa do servidor Jonatas Trevisan (Chefe do Departamento de Qualidades Urbanas e Rurais) e Augusto Ribeiro de Souza (Chefe da Divisão de Limpeza Pública pela SAEV Ambiental), que estiveram no local, onde Jura apresentou o problema e fez sugestões para a resolução.

Os representantes do Poder Executivo e da autarquia entenderam a demanda solicitada pelo parlamentar. A Secretaria de Obras se responsabilizou pela retirada do tablado e limpeza da área e a SAEV Ambiental fez a colocação de contêineres, além de articular com a empresa Shalon, responsável pela coleta periódica dos sacos de lixos colocados nos recipientes.

As ações foram realizadas nesta quarta-feira (22.jun), com a presença de equipes da SAEV Ambiental, Secretária de Obras, e acompanhada por Jura, além de moradores do distrito que apoiaram a iniciativa, informando que o problema se estendia de longa data. Os contêineres estão instalados em Simonsen, no entroncamento da Rua São Paulo e estrada municipal VTG 40 que segue para Cosmorama/SP.