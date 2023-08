Prefeitura e IFSP oferecem curso gratuito de Inglês para Conversação

Aulas serão realizadas presencialmente no IFSP; inscrições até dia 4 de setembro no site do Instituto

A Prefeitura de Votuporanga e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), estão com inscrições abertas, até o dia 4 de setembro, para o curso de extensão gratuito ‘Inglês para Conversação’. São 12 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas através do http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ .

Com carga total de 40 horas, o curso de extensão é direcionado a pessoas da comunidade em geral com Ensino Fundamental II e nível pré-intermediário em inglês e será realizado presencialmente no IFSP toda quarta-feira, das 13h30 às 15h30, com início no dia 6 de setembro e término no dia 13 de dezembro. O objetivo é desenvolver as quatro habilidades necessárias para a comunicação na língua inglesa: a fala, a escuta, a produção textual e a interpretação textual.

Após a inscrição no site será gerado um formulário que deverá ser entregue impresso e assinado, pessoalmente ou através de procuração individual no IFSP, junto com a documentação original e cópia do comprovante de escolaridade e RG e CPF (ou CNH).

O atendimento presencial é de segunda a quinta-feira das 8h às 20h, às sextas-feiras das 7h às 19h e o telefone para dúvidas e mais informações é o (17) 3426-6998. O IFSP está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014 (Pozzobon).