Prefeitura e IFSP divulgam cursos gratuitos 

Inscrições estão abertas e seguem até o dia 24 de março, via preenchimento de formulário on-line, seguido de entrega e validação de documentos no Instituto Federal.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Câmpus Votuporanga, divulga novos cursos de extensão gratuitos.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 24 de março e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário on-line no link https://vtp.ifsp.edu.br/site/ O candidato deverá escolher um curso entre os listados, preencher todos os dados e gerar o formulário, que deverá ser impresso, assinado e, juntamente da respectiva documentação, entregue no IFSP. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta, das 7h às 19h.

Cursos ofertados

Básico de Software BIM – Autodesk Revit

Com carga horária de 40h, tem como objetivo a compreensão e prática do uso de softwares com tecnologia BIM, que atualmente cresce para elaboração de projetos de construção civil entre as áreas de arquitetura, estruturas e sistemas de instalações. Para este curso são disponibilizadas 20 vagas para profissionais e estudantes que possuem conhecimentos básicos na área de edificações voltados à elaboração de projetos de construção civil. As aulas serão às terças e quintas-feiras, das 17h10 às 18h50. Previsto para ocorrer entre 28 de março e 22 de junho.

Educação Ambiental e Sustentabilidade: Orientações e Práticas para o dia a dia

Com carga horária de 40h, visa oferecer uma prática educativa voltada à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Para este curso são disponibilizadas 30 vagas para servidores, professores, estudantes e membros da comunidade que tenham interesse no tema. Pré-requisito: ensino fundamental completo. As aulas serão às terças-feiras, das 19h às 22h. Previsto para ser oferecido de 28 de março a 27 de junho.

Eletricista Instalador Residencial

Com carga horária de 40h, pretende capacitar pessoas que tenham interesse em atuar no segmento de instalações elétricas, possibilitando a atualização dos conhecimentos e melhor adaptação aos avanços científicos e tecnológicos da área. Para este curso são disponibilizadas 20 vagas para pessoas que tenham concluído o ensino fundamental. As aulas serão às segundas-feiras, das 19h às 22h15. Previsto para ser de 27 de março a 19 de junho.

Informática Básica –Turmas A e B

Com carga horária de 40h, visa atender as pessoas que necessitam de um curso básico na área de Informática, colaborando com a inclusão digital de cidadãos que anteriormente não tiverem oportunidade de se qualificar. Para este curso são disponibilizadas 40 vagas, divididas em duas turmas, para pessoas que tenham entre 16 e 60 anos de idade. As aulas serão às terças-feiras, das 14h às 17h, e às quartas-feiras, das 19h às 22h. Previsto para ser aplicado de 28 de março a 27 de junho e 29 de março a 28 de junho.

Introdução à Robótica

Com carga horária de 40h, tem como principal objetivo relacionar os conteúdos ensinados na educação formal à robótica, mostrando ao aluno a importante ligação entre ciência e tecnologia. Além de desenvolver no aluno o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe. Para este curso são ofertadas 30 vagas para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, preferencialmente da rede pública de ensino. As aulas serão às quartas-feiras, das 16h às 17h10, na Associação Beneficente Lar “Frei Arnaldo”, que fica na Rua Thomas Paes da Cunha Filho, 3284, Patrimônio Novo. Previsto para ser aplicado de 29 de março a 13 de dezembro.

Libras Básico – EAD

Na modalidade de Ensino a Distância (EAD), será ofertado o curso de extensão Libras Básico. Com carga horária de 30h, visa proporcionar o contato com a Língua Brasileira de Sinais e com a comunidade surda. Para este curso são ofertadas 90 vagas, para professores da rede pública, profissionais da saúde e da segurança pública, familiares de surdos e servidores do IFSP. As aulas serão às terças e sextas-feiras, das 20h às 22h. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 30 de março.

Todos os cursos, exceto o Libras Básico – EAD e o de Introdução à Robótica, serão no IFSP, localizado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon. O telefone para mais informações é o (17) 34266998 ou (17) 3406-1488, ramal 29.