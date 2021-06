Prefeitura e Câmara anunciam conquista de R$ 6 milhões para a Santa Casa de Votuporanga

Anúncio ocorreu na última quarta-feira, na capital paulista.

Representando o Legislativo Municipal, o vereador Daniel David, acompanhado pelo vice-prefeito Cabo Valter Pereira, representando o prefeito Jorge Seba, estiveram na quarta-feira (2) em São Paulo, em uma reunião em prol da saúde do município.

Com intermédio do Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) Carlão Pignatari, o Secretário Executivo da Saúde do Governo do Estado de São Paulo Eduardo Ribeiro Adriano destinou uma verba de R$ 6 milhões de reais para a Santa Casa de Votuporanga. Segundo Daniel e Cabo Valter, o recurso será de suma importância para contribuir ainda mais com a saúde da população.

Segundo mensagem publicada nas redes sociais, foi informado que o Deputado Carlão Pignatari continua trabalhando para viabilizar o repasse do custeio para o Hospital de Campanha da cidade.