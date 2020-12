Prefeitura divulga seu expediente nas repartições públicas municipais para o final do ano 

As repartições públicas municipais não funcionarão nas quintas e sextas-feiras (24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021).

A Prefeitura de Votuporanga informou que, em virtude dos feriados de Natal e Ano Novo, as repartições públicas municipais não funcionarão nas quintas e sextas-feiras (24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021). Nas segundas-feiras (28 de dezembro e 4 de janeiro), o expediente retornará ao funcionamento normalmente, com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental, o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” e o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol, seguirão o expediente da Prefeitura.

Serviços de urgência e emergência

Serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Coleta de lixo e Ecotudos

Quanto ao serviço de coleta de lixo comum e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento não ocorrerá nos dias 25 de dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021, portanto, os pontos atendidos nestas datas pela coleta de lixo comum serão atendidos nos dias seguintes.

O horário de funcionamento dos pontos de recebimento do Ecotudo é das 7h às 19h. O Ecotudo Sul está localizado na antiga Algodoeira Matarazzo – Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com Avenida Francisco Bueno Baeza – bairro Palmeiras I; Ecotudo Norte, fica na Av. Sete, 2440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I, com placas de sinalização a partir da avenida Emílio Arroyo Hernandes; e o Ecotudo Oeste, fica no alto da vicinal Nelson Bolotário.