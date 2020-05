Prefeitura divulga lista de contemplados do Promae 2020

Os convocados devem apresentar-se na próxima quarta-feira (3/6), em horários previamente agendados, no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil).

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, divulgou a lista de contemplados do Programa Municipal de Auxílio Educação Bolsa de Estudo, o Promae 2020, que têm como objetivo incentivar e viabilizar a participação de estudantes de baixa renda e com bom desempenho escolar, por meio da destinação de recursos financeiros para custeio parcial das despesas decorrentes das mensalidades escolares ou de transporte em sistema de fretamento coletivo. O Programa foi instituído por meio da Lei nº 4.707 de 16 de dezembro de 2009, alterado por meio da Lei nº 6.213, de 19 de junho de 2018.

Os convocados devem apresentar-se na próxima quarta-feira (3/6), em horários previamente agendados, no Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), localizada na Rua Pernambuco, nº 1.736, no bairro Vila Muniz.

Os contemplados devem estar munidos com cópia dos seguintes documentos: comprovação de domicílio no Município há mais de 2 anos; título de eleitor com comprovante da última votação; Cédula de Identidade; documentação comprobatória da renda do núcleo familiar; laudo médico que indique o CID da doença para portador ou dependente portador de deficiência e comprovante de gastos com medicamentos de uso contínuo. A ausência do candidato contemplado no dia e hora marcados resultará em desclassificação do Promae.

Considerando o cenário mundial em virtude da pandemia do novo Coronavirus (Covid-19) e em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde todos devem utilizar máscara de proteção. No local, haverá álcool em gel para higienização das mãos.

A lista dos candidatos contemplados com bolsa de estudo foi divulgada por meio do endereço eletrônico www.votuporanga.sp.gov.br e do Diário Oficial Eletrônico.

Lista de contemplados do Promae 2020: