Prefeitura divulga curso gratuito de Estilista de Moda

Aulas serão aplicadas no CTMO; inscrições devem ser realizadas no Senac.

Mais uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou adquirir conhecimentos em uma nova área. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, está com vagas abertas para o curso gratuito de Estilista de Moda.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à unidade do Senac, das 13h às 20h. O curso será aplicado na unidade do CTMO seguindo cronograma disponibilizado pelo Centro de Treinamento.

Estilista de Moda

São vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos, com Ensino Fundamental Completo, previsto para ocorrer de 19 de fevereiro a 28 de novembro, com carga horária de 408h, às segundas, terças e quintas, das 19h às 22h.

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

Rua: Guaporé, 3221 – San Remo

Telefone: (17) 3426-6701

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)