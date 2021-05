Prefeitura desenvolve projeto odontológico gratuito com serviço de próteses dentárias

Atendimento realizado por equipe especialista da Secretaria da Saúde ajuda na mastigação e estética.

Apesar da saúde bucal ser um dos cuidados iniciais que aprendemos ainda na infância, a procura por atendimento especializado de próteses dentárias vem aumentando muito devido à perda de dentes. A ausência de um ou mais dentes acaba prejudicando o processo de mastigação e digestão dos alimentos, além de acarretar consequências sociais, psicológicas e emocionais que acabam interferindo na qualidade de vida, na autoimagem e na autoestima uma vez que também afeta o sorriso, considerado esteticamente uma espécie de cartão de visitas.

Uma forma de solucionar esse problema é a utilização da prótese dentária total que tem a finalidade de suprir a ausência dos dentes nas arcadas superior, inferior ou ambas, melhorando a função mastigatória, a estética e a fonética.

Com o propósito em atender essa necessidade da população, uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde formada por especialistas na área odontológica, desenvolveu o projeto “Prótese Dentária: Devolvendo Sorrisos”. O atendimento, gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), visa proporcionar uma qualidade melhor de vida aos pacientes que serão atendidos, restaurando a estética e a capacidade de mastigar.

Uma triagem feita nas Unidades Básicas de Saúde constatou pacientes que apresentavam essa necessidade após passar por processos de avaliação, tratamento e diagnóstico. E obteve 100% de adesão dos pacientes na primeira fase.

“Com a reabilitação protética oral, além de restaurar as funções dentárias, a saúde como um todo do cidadão é melhorada. A alimentação fica mais completa, melhora a nutrição, a autoestima e o bem-estar. Os pacientes reabilitados se sentem mais incluídos na sociedade e se observa uma melhora na qualidade de vida em geral, sendo uma questão de saúde prioritária”, explicou a coordenadora de Saúde Bucal e responsável pelo projeto, Elaine Madrid.

A aposentada Lourdes Miyake Alves, de 62 anos, participa do projeto e está grata pela oportunidade. “Eu estava aguardando há muito tempo pela prótese. É muito sofrimento comer sem os dentes. A equipe está de parabéns pela iniciativa”.

A realização do projeto segue todas as medidas protetivas no combate ao vírus da Covid-19 e cada paciente poderá ter acompanhante, quando necessário, afim de evitar aglomeração, por isso o atendimento é feito aos sábados, mediante agendamento, das 7h às 13h.