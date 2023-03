Prefeitura demora a entregar uniforme escolar e vereadores pressionam 

O último fornecimento do tipo pela Prefeitura de Votuporanga ocorreu em maio de 2020. Nova entrega deve ocorrer em abril. O ano letivo da rede municipal de Votuporanga/SP teve início no dia 31 de janeiro, porém, em já no dia 15 de março os estudantes ainda não receberam os tradicionais uniformes escolares oferecidos pela prefeitura. Pais precisam gastar dinheiro ou improvisar roupas.

A última entrega de uniformes pela prefeitura foi realizada no primeiro semestre de 2020 – antes da pandemia da Covid-19. A demora no fornecimento do material gera reclamações de pais e responsáveis que pressionam, inclusive os vereadores que levaram o assunto para a Câmara Municipal.

Durante a 7ª sessão ordinária desta segunda-feira, foi a vez do vereador Professor Djalma (Podemos) trazer à tona o tema e questionar via requerimento à prefeitura para entender o motivo da demora: “Creio que o Santiago [Nilton Santiago (MDB)] já falou, o Chandelly [Chandelly Protetor (Podemos)], o Renato [Cabo Renato Abdala (Patriota)], que é sobre os uniformes escolares. Na pandemia, em 2020, as aulas foram remotas e então não teve entregas de uniformes, poderia ter tido toda uma preparação para o ano de 2021, e as aulas retornaram também no final do ano, ou seja, teve tempo também para se resolver isso. Sabemos que em algum momento teve um problema de licitação, só que nós já estamos em 2023 e as crianças não têm uniformes. Pais estão gastando, comprando uniformes de forma particular, e quando você pega uma família com dois ou três filhos estudando, como adquire esses uniformes? Ele não tem condições para isso e acaba se utilizando a roupa de casa, a roupa do dia a dia que também vai gastando”, salientou o vereador.

Em seguida, o vereador Nilton Santiago aparteou Djalma e corroborando o discurso pontuou: “Também fui procurado por diversos pais e já estamos quase no meio do ano e os uniformes não chegam. E nós não temos hoje a desculpa do covid, pois já saímos da pandemia. Isso merece uma reunião junto ao prefeito, ao secretário de Educação, para que eles possam tomar providência.”