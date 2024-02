Prefeitura demite cuidadora acusada de agressão em escola 

A decisão é resultado de uma sindicância aberta contra a servidora da Secretaria da Educação lotada no Cemei Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu; à época, ela foi acusada de provocar a queda de um menino de apenas 2 anos.

A Prefeitura de Votuporanga/SP decidiu pela demissão da Técnica em Educação C.A.S.S., lotada no Cemei Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu, acusada de ter provocado a queda de uma criança de apenas 2 anos, no dia 3 de outubro de 2023. À época, o fato foi gravado por câmera de segurança e as imagens enviadas à Polícia Civil. Ela foi afastada das atividades pela Prefeitura que determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar.

O episódio de violência que deixou lesões na boca da vítima repercutiu na imprensa e foi repudiado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) que lamentou publicamente o episódio: “Determinei que a apuração ocorra com a maior urgência possível e que toda a assistência seja prestada para a família e a criança. A escola deve ser sempre um ambiente de tranquilidade e acolhimento dos nossos alunos. Todas as ações que vão contra esse princípio devem ser corrigidas e penalizadas severamente.”

Em nota, à época, a Prefeitura explicou que seguia fornecendo suporte para a criança e a família. “A rede municipal de ensino conta com constantes treinamentos para a capacitação de seus profissionais, além de dispositivos que contribuam para a segurança das crianças.”