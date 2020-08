Prefeitura defende que Decreto Municipal é mais restritivo do que a fase amarela imposta pelo Estado

Comércio e Serviços não essenciais devem se atentar às regras específicas para cada tipo de estabelecimento.

Está em vigência desde a última sexta-feira (21/8), o Decreto Municipal nº 12.590, que dispõe sobre a flexibilização das atividades elencadas no Plano São Paulo de Retomada Consciente, ligadas ao combate e prevenção à Covid-19. A Prefeitura de Votuporanga defende que o Decreto é mais restritivo do que a fase amarela atual do Plano SP e que Comércio e Serviços não essenciais devem se atentar às regras específicas para cada tipo de estabelecimento conforme consta no Anexo do Decreto, publicado também no Diário Oficial Eletrônico de sexta-feira.

“Embora o inciso I da nova redação dada ao artigo 1º do Decreto nº 12.406 estabeleça o horário das 6h às 22h para as atividades comerciais e de serviços, algumas normas também devem ser observadas como, por exemplo, no caso de bares, restaurantes e similares, que podem permitir consumo no local atendendo às seguintes exigências: atendimento presencial após às 6h e antes das 17h, não ultrapassando a quantidade de 6 horas/dia; capacidade limitada a 40%; somente ao ar livre ou em áreas arejadas; e adoção dos protocolos sanitários. Portanto, após às 17 horas, bares, restaurantes e similares podem continuar atendendo por meio de delivery ou drive thru”, explica o Pode Público.

“Salões de beleza e barbearias devem atender com capacidade de até 40% do limite, com horário de até 6 horas/dia e adoção dos protocolos sanitários.

Academias de esporte devem atender com capacidade de até 30% do limite, com horário de até 6 horas/dia, agendamento prévio com hora marcada, permissão apenas para aulas e práticas individuais e adoção dos protocolos sanitários”, consta no Decreto.

“As atividades religiosas são consideradas serviços, portanto, devem atender às determinações deste segmento, que são: capacidade de até 40%, com horário de até 6 horas/dia e adoção dos protocolos sanitários”, é o ficou decidido a nível municipal.

Ainda segundo o Decreto, permanecem suspensos as reuniões e eventos ou quaisquer atividades que gerem aglomeração de pessoas, exceto aqueles realizados pelo Poder Público, nos termos do Decreto nº 12.345, de 13 de maio de 2020. Reforçando que essa suspensão também está determinada pelo Plano SP.

Considerações

Segundo o Executivo, para edição do Decreto foram considerados a estrutura de saúde da região que está com utilização próxima dos 75%; a reunião realizada no último dia 14 de agosto de 2020, onde se estabeleceu a conjugação de esforços, para ampliar ainda mais a estrutura de saúde do Município, com maior proteção à vida da população; e, também, a aquisição pelo Município de equipamentos e materiais hospitalares para estruturação de novos leitos de atendimento à COVID-19 na última sexta-feira (21/8), por processo de licitação.

“O novo Decreto também reafirmou a obrigatoriedade do uso de máscara facial em todas as atividades externas às residências, sob pena de imposição de multa. Em caso de descumprimento do Decreto, aplicar-se-á o disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave”.

O Documento ainda revogou, em seu inteiro teor, os Decretos nº12.385, de 01 de junho de 2020, e 12.477, de 20 de julho de 2020, portanto, voltou a ser permitido o funcionamento das atividades essenciais aos domingos.