Prefeitura decreta religação e suspensão de corte de água até 31 de maio

A Prefeitura de Votuporanga/SP publicou nesta segunda-feira (12), em edição do Diário Oficial Eletrônico o decreto que determina a religação e suspensão do fornecimento de água residencial no município, em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus.

De acordo com texto assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), medida considera entre outros tópicos, o decreto de calamidade pública em que está o município; assim, como uma forma de minimizar os impactos financeiros da pandemia para a população devido à pandemia do Covid-19.

Desta forma, fica autorizada, mediante requerimento do interessado, a religação do fornecimento de água residencial, até o dia 31 de maio de 2021, dos contribuintes que tiveram esses serviços interrompidos por inadimplência, inscritos ou não em dívida ativa, sem prejuízo do recolhimento das respectivas taxas, e cobrança dos respectivos valores em atraso.

O decreto ainda suspende a interrupção do serviço de fornecimento de água em todas as categorias tarifárias em Votuporanga, até o dia 31 de maio de 2021.

Os pedidos de religação dos serviços de fornecimento de água, deverão ser realizados de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 17h, pelo telefone 0800-770-1950.