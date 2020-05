Prefeitura de Votuporanga terá que indenizar motociclista

A Prefeitura de Votuporanga foi obrigada pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 4,4 mil a um motociclista que sofreu uma queda após ser atingido por uma bola de futebol no Parque da Cultura. A decisão foi assinada pelo juiz José Manuel Ferreira Filho, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal.

Segundo o processo, Jonas Camilo dos Santos estava com a namorada na moto quando ele foi atingido pela bola e ambos caíram. Com diversos ferimentos, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por atendimento e foi liberado. Em virtude dos ferimentos, o motociclista precisou ser afastado do trabalho por três dias e citou prejuízos superiores a R$ 1,5 mil com os danos causados à moto.