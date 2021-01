Prefeitura de Votuporanga publica decreto que estende quarentena até 7 de fevereiro

Documento assinado pelo prefeito Jorge Seba observa os termos, condições e ajustes estabelecidos no Decreto Municipal nº 12.618, de 04 de setembro de 2020.

O prefeito Jorge Seba decretou na última segunda-feira (4), a extensão da quarentena de enfrentamento a pandemia do Covid-19 até 07 de fevereiro de 2021.

De acordo com o documento, medida prorroga também todas as determinações e ajustes constantes no decreto municipal, nº 12.618, de 04 de setembro de 2020; além de considerar o que dispõe o decreto do governo do Estado de São Paulo, do último dia 30 de dezembro.

A quarentena foi adotada com o objetivo de inibir a aglomeração de pessoas e controlar a proliferação do novo coronavírus. O decreto também dá o tratamento uniforme as medidas restritivas para os municípios. Atualmente, a aplicação das medidas quarentena é feita por região, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo.

Diante do quadro, o estado de São Paulo voltou nesta segunda-feira para a fase amarela da quarentena, em que é permitida a abertura do comércio e de outras atividades não essenciais. A exceção é a região de Presidente Prudente, que por conta dos indicadores de internações permanecerá na fase vermelha, a mais restritiva do plano estadual de flexibilização da economia.

Nova reclassificação, que estava marcada para esta segunda-feira, foi adiada para esta quinta-feira (7).