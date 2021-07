Prefeitura de Votuporanga lança programa de volta às aulas presenciais

Com retorno agendado para o dia 2 de agosto, presença ainda não será obrigatória. Objetivo é oferecer um ambiente escolar saudável e seguro.

Com o retorno das aulas no próximo dia 02 de agosto, no formato híbrido, o prefeito Jorge Seba e as Secretarias Municipais de Educação e de Trânsito, Transporte e Segurança lançaram na manhã desta sexta-feira (23), em parceria com a Câmara Municipal, o Programa “Escola Mais Segura” que, por meio de espaços recreativos, proporcionará um ambiente escolar saudável e seguro para alunos, professores, educadores e profissionais da rede pública municipal de ensino.

Por isso, com o objetivo de cuidar e zelar pela vida de todos, órgãos responsáveis pela segurança e preservação da vida como Fundo Social de Solidariedade, Conselho Tutelar, Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos, Saúde e Trânsito, se unem em prol do bem estar social e físico com base em três protocolos, sanitário, pedagógico e de segurança.

“Nessa volta às aulas ao ambiente escolar, depois de mais de um ano distante das nossas escolas devido à pandemia, tivemos que adaptar e inovar nosso método de ensino, mas não paramos de trabalhar no planejamento para quando acontecesse o retorno presencial. Agora que esse momento chegou, estamos implementando ações para nosso dia a dia, garantindo um retorno seguro e assertivo com os protocolos de segurança, através de acompanhamento diário nas unidades escolares; protocolos sanitários sendo cumprindo na íntegra; e com o protocolo pedagógico de aprendizado sendo proposto de uma forma gradual e efetiva, além de novos métodos e programas para dinamizar e melhorar a rotina das salas de aulas, beneficiando alunos, docentes e demais profissionais da educação”, destaca Marcelo Batista, secretário da Educação.

Entre as medidas anunciadas, inspetores receberão os alunos na entrada que será controlada com biometria; central de monitoramento através de imagens de vídeo e brigada de incêndio.

Retorno presencial

Para o retorno físico, no formato híbrido, cada sala de aula irá funcionar com capacidade de 35% do total permitido e em escala de revezamento de turmas. Os alunos serão divididos em turmas A, B e C, onde a cada dia da semana um grupo irá comparecer pessoalmente e os outros dois terão aulas remotas. Para isso, a Prefeitura de Votuporanga irá seguir os protocolos sanitários contidos no Plano de Retorno de cada Instituição definido pela Secretaria Municipal da Educação, além de todos os profissionais terem recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

“Nesse período de um ano e quatro meses com aulas remotas, esses profissionais se reinventaram e trabalharam além do normal, não só vestiram a camisa, mas transpiraram com ela e mostraram como são importantes para a construção do hoje e do futuro. A todos os professores, educadores e demais profissionais da área da educação, meu muito obrigado, vocês são um orgulho para todos nós”, parabeniza o prefeito Jorge Seba.

O retorno presencial é opcional e quem permanecer no ensino remoto, continuará a receber o material impresso em casa, além das vídeo-aulas. Cada aluno do Ensino Fundamental ganhará um kit escolar contendo álcool gel, sabonete líquido, lenços umedecidos, máscara, toalha e squeeze de água.

Mais novidades

Para dinamizar e melhorar a rotina das salas de aulas, beneficiando alunos e docentes, no retorno presencial, a Secretaria da Educação aderiu dois projetos, um com o Instituto Vila Educação, por meio do “Programa Compasso Socioemocional” e outro com o Google Brasil Internacional, através do “Google For Education”.

O “Programa Compasso”, uma ação do Instituto Vila Educação, irá trabalhar com a saúde emocional das crianças e professores pois, atua com políticas educacionais de fortalecimento ao processo de ensino à aprendizagem e inteligência sócio emocional.

Já o “Google For Education” beneficiará alunos, professores e demais profissionais da área através de cursos gratuitos de aperfeiçoamento, além de disponibilizar ferramentas que auxiliarão na execução do ensino híbrido e tecnológico, isto é, o profissional irá atuar por meio de recursos de alta tecnologia sem deixar desvincular o lado emocional e afeto com os estudantes.