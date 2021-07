Prefeitura de Votuporanga inicia programa de recapeamento

Previsão do governo municipal é recuperar mais de 200 quarteirões; etapa inicial prevê investimento de R$150 mil da emenda do deputado estadual Rodrigo de Moraes, e o restante de recursos próprios.

Nesta semana, a Prefeitura de Votuporanga deu início à obra de recapeamento prevista no plano de governo do prefeito Jorge Seba. Ao todo, nesta primeira etapa, quatro bairros receberão o serviço de massa asfáltica, totalizando 5.344,90 metros quadrados e com investimento de R$197 mil, sendo R$150 mil de recursos estaduais, emenda do deputado estadual Rodrigo de Moraes, e o restante de recursos do próprio município. A previsão é de que nos próximos meses aproximadamente 240 quarteirões sejam recapeados com recursos que serão destinados pelo deputado Carlão Pignatari.

O serviço de recapeamento que já começou e irá abranger cinco quarteirões com um total de 160,35 metros cúbicos de massa asfáltica utilizada, será realizado nos bairros Parque das Nações, na rua Espanha, entre a rua Grécia e a avenida Emílio Arroyo Hernandes; Santa Luzia, na rua Amapá, entre as ruas São Paulo e Bahia; Vale do Sol, na rua Tietê, entre a rua Presidente Vargas e a rua Alfredo Gorayb; e no Jardim Residencial Portal do Sol, na rua Juraídes de Paula Viveiros, entre as ruas Adília de Lima Reis e Guilhermina Maria de Jesus.

Segundo o prefeito Jorge Seba, essa é uma das primeiras conquistas realizadas no início de sua gestão, quando esteve em reunião com o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia e o deputado estadual Carlão Pignatari. “Desde as primeiras semanas de governo, temos feito a operação tapa-buracos, mas sabemos que só isso não é suficiente. É preciso promover um amplo programa de recapeamento, contemplando os bairros e, para isso, demos início ao nosso Plano de Governo que visa recapear pelo menos 240 quarteirões para proporcionar uma malha viária de qualidade sempre”.