Prefeitura de Votuporanga é destaque em evento sobre retomada econômica

Tema abordado foi Governança e Lei Geral de Proteção de Dados; encontro foi realizado na cidade de Olímpia.

Na manhã desta sexta-feira (26/11), o prefeito Jorge Seba participou da 4ª edição do Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados que abordou o tema “Painel Governança e Lei Geral de Proteção de Dados: a Retomada do Desenvolvimento”. O evento, que contou com as principais cidades do interior paulista, foi realizado no Parque Aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia/SP.

Além da presença e participação de Seba, o encontro, que discutiu melhorias para gestão pública, também recebeu Augusto Nardes, Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e Marcio Ferreira Lima, Diretor de Tecnologia da Etheriumtech, além de também de demais prefeitos das cidades participantes.

“É um orgulho poder estar presente nessa discussão, levando o nome de nossa querida Votuporanga, ao lado de lideranças importantes para o cenário tecnológico e econômico e podendo compartilhar experiências para colaborar ainda mais no nosso Plano de Governo”, enfatiza Seba sobre sua participação.

Conexidades

Criado pelo Uvesp (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), o encontro discute temas relevantes e de interesse dos municípios, com respostas e ações propostas, contando com a participação da iniciativa privada, entidades, fundações governo e associações representativas.

O objetivo é fazer com que haja uma conexão entre o poder público e as empresas interessadas em investir nos municípios, através de temas relacionados ao meio ambiente, economia, agricultura, turismo, entre outros.