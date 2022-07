Prefeitura de Votuporanga contrata empresa de segurança por R$ 913 mil 

Contratação por pregão eletrônico tem finalidade de prestação de serviços de segurança desarmada, por um ano. Administração Municipal não comentou quantos agentes e em quais setores serão empregados.

A Prefeitura de Votuporanga/SP contratou uma empresa de segurança privada sediada em São José dos Campos/SP, pelo período de 12 meses, por R$ 913.750,00. A contratação via pregão eletrônico, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município, na última terça-feira (5.jul), deve dispor da prestação dos serviços de segurança, para diversas secretarias da municipalidade.

Contudo, apesar do valor expressivo, o serviço contratado não dispõe do emprego de arma de fogo, ou seja, mão de obra desarmada.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Votuporanga não comentou a contratação do serviço, nem mesmo a quantidade de agentes ou, em quais setores serão empregados.

Ainda conforme as publicações oficiais, foi possível levantar que o valor de R$ 913.750,00 corresponde a 4.250 turnos de 12h, uma média de R$ 215,00/turno, segundo o Diário Oficial do município.