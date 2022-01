Prefeitura de Votuporanga cancela Carnaval

O anúncio foi feito por Jorge Seba nesta sexta-feira. De acordo com o gestor, o relatório encaminhado pela Câmara Técnica do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 destacou momento epidemiológico e a análise sobre evolução do vírus.

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSDB), anunciou no final da tarde desta sexta-feira (7) o cancelamento dos festejos de Carnaval no município, em festas públicas ou privadas, em decorrência do recrudescimento da pandemia da Covid-19 e a alta demanda de casos por síndrome gripal. Gestor já havia anunciado em dezembro que Votuporanga não realizaria o evento popular, seguindo o que já ocorre há alguns anos.

Acompanhado do vice-prefeito, Cabo Valter, pela secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, e da secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, o gestor explicou que decisão foi embasada por um relatório encaminhado pela Câmara Técnica do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 que destacou o momento epidemiológico e a análise sobre a evolução do vírus.

O documento técnico sairia após o dia 15, porém, em decorrência do aumento significativo de novos casos da Covid-19 foi antecipado, sendo base para decisão da Administração.

Dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, informam que na primeira semana deste ano, foram registrados 694 novos casos positivos.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a taxa de transmissão (R) da Covid-19 no atual cenário é de 2,12, o que significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 212 e essa mesma taxa na segunda onda, em março do ano passado, um dos piores momentos que tivemos foi de 1,89, que corresponde que cada 100 pessoas infectadas contaminaram 189.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, alerta para o alto índice de transmissão, que foi determinante para a decisão do Comitê de Enfrentamento. “Não esperávamos que o alto índice de casos positivos fosse ser tão agressivo, como estamos observando desde o começo do ano e foi essa necessidade de urgência em reunir nossa Câmara Técnica para tomar decisões, porque não podemos esperar e esses números foram muitos expressivos para não realizar o carnaval”.

“O assunto carnaval a gente vem acompanhando faz uns três ou quatro meses e até hoje, a gente tem acompanhado de forma constante, de forma com que traga segurança para a população (…) Passamos por momentos difíceis em Votuporanga, tendo que fazer hospital de campanha, fechar lojas e comércios, além dos tantos óbitos, por isso, juntamente com a Secretaria da Saúde, Vigilância Epidemiológica e Câmara Técnica, decidimos por cancelar o carnaval de 2022, seja ele público ou privado”, explicou Seba.

O gestor lamentou, que gostaria de estar, neste momento, anunciando notícias boas, mas, pelo contrário, os números são assustadores. “O que vale, o que prevalece, é a vida e vamos continuar agindo assim”, conclui o prefeito.

A assessoria do Oba Festival ainda não se manifestou sobre o assunto.

Medidas anunciadas

Na quinta-feira, a Prefeitura publicou um decreto em edição extraordinária, do Diário Oficial Eletrônico, com novas regras de procedimento, como a comprovação do esquema vacinal completo ou teste negativo para Covid-19 do tipo PCR, o distanciamento de no mínimo um metro entre as pessoas, uso de máscara podendo ser retiradas apenas para consumo em mesa de alimentos ou bebida. Assim como todos os estabelecimentos comerciais, especialmente na entrada, e em balcões de atendimento e mesas.

Outra medida anunciada, é o reforço da fiscalização que ocorrerá neste fim de semana, para garantir o cumprimento dos protocolos de biossegurança estabelecidos pelo Decreto Municipal. A ação contará com a participação da Polícia Militar, Vigilância Sanitária Municipal e o setor de Fiscalização. Promotores de eventos que não cumprirem às regras pré-estabelecidas serão multados e poderão responder por processos administrativos e/ou judiciais.

Em 2021, diversas multas que variam de R$ 1.100,00 a R$ 3.300,00 foram aplicadas em locais que permitiram aglomeração de pessoas.

Proprietários que cederem seus imóveis, a título gratuito ou oneroso, para festa clandestina podem ser multados em R$10 mil, cada um. A lei foi sancionada pelo prefeito Jorge Seba em março de 2021, com o objetivo de proteger a população e evitar que tais espaços contribuam na disseminação do vírus.