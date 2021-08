Prefeitura de Votuporanga avança calendário de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 18 a 28 anos 

Nesta semana serão vacinadas pessoas de 25 a 27 anos; entre 09 e 17 de agosto serão as faixas de 18 a 24 anos em ordem decrescente de idade. Mais de 700 votuporanguenses ainda não retornaram para completar o esquema vacinal.

A Prefeitura de Votuporanga avança o calendário de vacinação e pessoas de 25 a 27 anos irão receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 durante esta semana. A partir desta terça-feira (03/08), será a vez de pessoas com 27 anos; na quarta-feira (04/08), 26 anos; e o público de 25 anos receberá na quinta-feira (05/08), além da campanha continuar a atender outros públicos que já receberam a primeira e aguardam a segunda dose.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde, até a última sexta-feira (30/07), o total entre primeira, segunda e dose única somam 87.742 aplicações, as quais vêm sendo realizadas em cinco postos para evitar filas e aglomerações e, ao comparecer em qualquer um, é obrigatório apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência; e quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha “Vacina contra a Fome”, pode doar uma caixinha de leite. Também é importante se atentar ao tipo de blusa, dando preferência àquelas que deixem a área do braço livre, facilitando assim o momento da aplicação da vacina.

Vacinação de 18 a 24 anos

Para as próximas semanas, o calendário irá abranger pessoas com idade entre18 e 24 anos. No dia 09, terá início para o público de 24 anos; no dia 10, será a vez dos que têm 23 anos; pessoas com 22 anos receberão a primeira dose no dia 11; 21 anos de idade será no dia 12; início para o público de 20, 19 e 18 anos será nos dias 13, 16 e 17 de agosto, respectivamente.

Faltosos

Atualmente, o município registra 720 faltosos, que são aqueles que tomaram a primeira dose e não retornaram na data determinada para receber a segunda e, por isso, estão sendo contatados para completarem a imunização, aumentando assim a eficácia de prevenção. A data da segunda dose é identificada na carteira de vacinação, entregue no dia em que é aplicada a primeira e o intervalo entre uma e outra varia conforme o tipo de vacina recebida; o prazo da Coronavac é de até 28 dias; Astrazeneca e Pfizer, de 12 semanas; Janssen é dose única.

Pré-cadastro

Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente, proporcionando mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.

Postos volantes

A Secretaria da Saúde disponibiliza cinco postos volantes para realizar a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. O Assary fica na avenida João Gonçalves Leite, 5394, bairro Jardim Alvorada; Associação Antialcoólica, na rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, situado à rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; e Capela Santo Expedito, localizada na rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.