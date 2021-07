Prefeitura de Votuporanga apresenta live cultural neste final de semana

Público pode acompanhar pelo @prefvotuporanga; Ballet Municipal está entre as atrações.

A Prefeitura de Votuporanga apresentará mais uma live cultural neste final de semana em suas redes sociais, trata-se do Cultura On-line, evento da Secretaria da Cultura e Turismo que será comandado pela cantora Thalia Munhoz. O público poderá curtir espetáculos de música e dança, por meio de apresentações do Ballet Municipal também artistas convidados, a partir das 13h no sábado (24/7) e domingo (25/7).

Programação

O cantor e compositor Lucas Pessoa fará a abertura da programação do sábado a partir das 13h. Em seu show “Arraiá”, irá demonstrar um pouco do trabalho realizado quando se apresenta em festas junina e agropecuária. O artista já foi vocalista dos grupos “Pé de Serra com Açúcar” e “Somosnós” e agora segue carreira solo.

Às 14h, será exibido “A Criação – parte 1”, do Ballet Municipal de Votuporanga da Secretaria de Esportes e Lazer. O espetáculo, apresentado em 2015, encenou a criação do Mundo entre o primeiro e o sétimo dias por meio de coreografias de balé clássico, jazz, baby class e dança contemporânea, coordenado pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.

No domingo, com início às 13h, o público poderá conferir o show acústico que leva o nome do músico e baterista Ande Miranda. No repertório, o artista fará versões acústicas de suas canções autorais, além de clássicos do Rock Nacional dos anos 80 e 90, que foram importantes na sua trajetória.

Dando continuidade à apresentação do Ballet Municipal, a partir das 14h, o público poderá ver “A Criação – parte 2”.

Durante os intervalos haverá encenações especiais.

No sábado, o “Show Clel Guimaraes”, mostrará o melhor do forró piseiro e, no domingo, o “2º Concerto a Dois Pianos – Chopin” apresentará a música “Ave Maria”