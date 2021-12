Prefeitura de Valentim Gentil recebe 600 cestas básicas do Governo do Estado  

O Prefeito Adilson Segura e o Presidente do Fundo Social, Edson Ferreira, agradeceram ao Governador João Doria, a Presidente do Fundo Social do Estado, Bia Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia e ao Presidente da Alesp Carlão Pignatari.

Para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade, o Fundo Social de Solidariedade de Valentim Gentil/SP recebeu do Governo do Estado de São Paulo 600 cestas básicas. Além dos produtos alimentícios, o município recebeu mil máscaras faciais, saco de dormir, 40 cobertores e duas caixas de roupas diversas.

De acordo com a Administração Municipal, os produtos serão distribuídos segundo à necessidade dos munícipes, onde o Fundo Social realizará visitas para que os itens cheguem em quem mais precisa, especialmente com a proximidade do Natal.

O Prefeito Adilson Segura e o Presidente do Fundo Social, Edson Ferreira, o conhecido Vick, agradeceram ao Governador João Doria, a Presidente do Fundo Social do Estado, Bia Doria, ao vice-governador Rodrigo Garcia e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) Carlão Pignatari.